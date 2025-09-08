Bayrou joue sa survie lors d'un vote à haut risque à l'Assemblée nationale

PHOTO DE FICHIER : La REF 2025

par Elizabeth Pineau

PARIS (Reuters) -Le Premier ministre français, François Bayrou, joue son va-tout lors d'un vote à haut risque ce lundi à l'Assemblée nationale, où les forces d'opposition sont en mesure de le chasser du pouvoir avec son gouvernement en place depuis janvier.

Le leader centriste de 74 ans, compagnon de route du président Emmanuel Macron qu'il a aidé à entrer à l'Elysée en 2017, engagera la responsabilité de son gouvernement sur la question de l'endettement de la France, supérieure à 3.300 milliards d'euros, soit 114% du Produit intérieur brut (PIB).

"La politique, ce n'est pas du spectacle. Je suis responsable politique, je l'étais avant d'être Premier ministre, je le serai après. La question, c'est 'est-ce que notre pays a mesuré la gravité devant laquelle il se trouve ?'", a-t-il dit vendredi sur RTL, à la fin d'une semaine qui l'a vu intervenir quotidiennement dans les médias afin de toucher l'opinion.

En application de l'article 49, alinéa 1, de la Constitution, François Bayrou fera à partir de 15h00 (13h00 GMT) une déclaration de politique générale, qui sera suivie des explications de vote de chacun des groupes du Palais Bourbon.

S'il n'obtient pas la majorité absolue lors du vote qui suivra, le Premier ministre devra remettre la démission de son gouvernement au président de la République. Charge ensuite à Emmanuel Macron de l'accepter ou non et de lui désigner un successeur le cas échéant.

Au regard des forces en présence, François Bayrou a peu de chance de survivre à cette journée, malgré une intense campagne sur son choix de mettre son sort en jeu sur le thème la dette, "danger immédiat" pour le pays.

Dès l'annonce surprise de ce recours, les oppositions, du Rassemblement national (RN) au Parti socialiste (PS) en passant par La France insoumise (LFI) et les Écologistes, ont dit leur intention de ne pas lui accorder leur confiance.

Tous lui reprochent le projet de budget pour 2026 censé faire près de 44 milliards d'économies présenté mi-juillet, qui contient des mesures telles que la suppression de deux jours fériés et le déremboursement de médicaments.

LE RN RÉCLAME UNE DISSOLUTION

S'il a répété que tout était négociable, l'impopulaire Premier ministre - 14% d'opinons favorables dans un sondage Verian pour Le Figaro Magazine publié jeudi - n'a pas convaincu les partis de bâtir le compromis indispensable à l'adoption d'un budget par un Parlement éclaté où aucun camp n'a la majorité.

Ses entretiens à Matignon avec des responsables politiques de tous bords - à l'exception de LFI et des Écologistes qui ont décliné l'invitation - n'ont pas changé la donne.

Par la voix de son Premier secrétaire Olivier Faure, le PS a dit sa décision "irrévocable" de voter contre le gouvernement, que ses 66 députés avaient contribué à sauver en début d'année en choisissant de ne pas le censurer.

Le Rassemblement national, premier groupe d'opposition avec 120 députés, réclame une "dissolution ultra rapide" synonyme de nouvelles élections législatives susceptibles de conduire à Matignon le parti d'extrême droite, finaliste des deux dernières élections présidentielles.

LFI demande pour sa part la démission d'Emmanuel Macron, dont elle fustige la politique qui sera dénoncée, avec son soutien, mercredi lors d'une journée de mobilisation nationale autour d'un mot d'ordre : "Bloquons tout".

Les Républicains, membres du "socle commun" au pouvoir, sont divisés entre une ligne dure prônée par le président du groupe à l'Assemblée, Laurent Wauquiez, et un positionnement plus favorable à François Bayrou du ministre de l'Intérieur et président de LR, Bruno Retailleau.

S'il a fait savoir qu'il n'avait aucune intention de démissionner ni le souhait de dissoudre dans l'immédiat, Emmanuel Macron aura fort à faire pour trouver un nouveau Premier ministre à même de trouver un accord de non censure pour doter le pays d'un budget, sous l'oeil inquiet des Français et des marchés financiers.

(Reportage Elizabeth Pineau, édité par Blandine Hénault)