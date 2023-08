Batteries: feu vert pour une subvention de l'Etat de 1,5 milliard d'euros pour l'usine de Dunkerque

Le président Emmanuel Macron avec le pdg de ProLogium Vincent Yang le 12 mai 2023 à Dunkerque ( POOL / PASCAL ROSSIGNOL )

Le fabricant taïwanais ProLogium veut installer une gigafactory de batteries à Dunkerque. L'investissement total prévu est de 5,2 milliards d'euros.

Feu vert de la Commission européenne: l'Etat français est autorisé à verser une subvention de 1,5 milliard d'euros au taïwanais ProLogium pour installer sa première usine de batteries européenne à Dunkerque (Nord).

La gigafactory de Dunkerque, dont l'ouverture est prévue pour 2026, devrait produire à terme 48 gigawattheures par an, de quoi équiper 500.000 à 750.000 véhicules . L'investissement total prévu est de 5,2 milliards d'euros, avec à la clef 3.000 emplois dans l'usine et 12.000, indirects, pour le territoire.

"C’est une aide à l’investissement, qui nous permet de renforcer les moyens de recherche et d’innovation", a indiqué à l'AFP Gilles Normand, président de ProLogium Europe.

La fabrication des batteries pour voitures électriques est devenue un enjeu clef de souveraineté, et les produire sur son sol est désormais érigé en priorité en Europe et en Amérique du Nord, alors que la Chine domine encore le secteur.

Stratégie de rattrapage

"Cet investissement montre le succès de la stratégie de rattrapage de la France sur les batteries: cette usine produira une des technologies les plus avancées au monde" , s'est félicité le ministère de l'Economie.

Selon lui, "cela montre que la France peut être compétitive" face à l'Inflation Reduction Act (IRA) américain, vaste plan de subventions pour l'industrie verte et la transition énergétique. Et ce, "grâce à un marché du véhicule électrique qui décolle vite et grâce à des subventions importantes qui sont rapidement mises en oeuvre".

A Dunkerque, érigée par l'Elysée en "symbole" d'un réveil industriel de la France, ProLogium installera son usine de batteries sur le grand port maritime, à quelques mètres de la future usine de la start-up française Verkor.

Le Nord devient l'épicentre des batteries en France : la première usine a été ouverte fin mai par Stellantis, Total et Mercedes à Billy-Berclau (Pas-de-Calais), dans le cadre d'un projet ("ACC") soutenu à hauteur de 1,3 milliard d'euros par les Etats français et allemand.

Renault doit ouvrir la sienne à Douai (Nord) avec le chinois Envision en 2024.

Le projet dunkerquois de ProLogium contribuera à "promouvoir une chaîne de valeur innovante des batteries pour véhicules électriques en Europe, tout en limitant les éventuelles distorsions de concurrence", a souligné Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la Concurrence.

ProLogium fait le pari des batteries à électrolyte solide , une solution prometteuse en termes de performance et de sécurité, mais dont la production en grande série n'est pas encore maîtrisée.

La première ligne de démonstration à grande échelle de ProLogium doit entrer en fonction fin 2023 à Taoyuan, près de Taipei (Taïwan). Les premiers échantillons de batteries devraient être proposés aux constructeurs début 2024.

ProLogium s'est engagée à partager activement le savoir-faire technique acquis dans le cadre de son projet français avec l'industrie et le monde universitaire, précise la Commission européenne.

ACC, la coentreprise de Stellantis, Total et Mercedes, a déjà signé un accord avec ProLogium pour avancer ensemble dans les batteries solides.