 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Basketball; Wembanyama blessé au mollet gauche
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 10:53

NBA : Golden State Warriors chez les San Antonio Spurs

NBA : Golden State Warriors chez les San Antonio Spurs

La star française Victor Wembanyama souffre d'une élongation du mollet gauche, a annoncé son équipe NBA des San Antonio Spurs dans un communiqué publié lundi soir.

"Les San Antonio Spurs ont annoncé aujourd’hui que Victor Wembanyama avait subi une IRM révélant une élongation au mollet gauche", a déclaré la franchise texane. "La blessure est intervenue vendredi soir lors de la rencontre face aux Golden State Warriors. L’équipe fournira des mises à jour selon les évolutions."

Les Spurs n'ont pas annoncé la durée d'indisponibilité de Victor Wembanyama mais il devrait, selon les médias américains, être absent pendant "plusieurs semaines".

Il a déjà manqué la rencontre de dimanche face aux Sacramento Kings.

Le vice-champion olympique de 21 ans avait été écarté des parquets pendant huit mois en raison d'une thrombose veineuse profonde dans l'épaule droite diagnostiquée en février dernier.

"Wemby" réalise un début de saison prolifique pour sa troisième année en NBA avec 26,2 points, 12,9 rebonds, 4 passes décisives et 3,6 contres en moyenne sur ses 12 premiers matches de saison régulière.

Les Spurs sont actuellement 5es de la conférence Ouest avec neuf victoires et quatre défaites.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)

Sport
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank