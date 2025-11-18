Basketball; Wembanyama blessé au mollet gauche

NBA : Golden State Warriors chez les San Antonio Spurs

La star française Victor Wembanyama souffre d'une élongation du mollet gauche, a annoncé son équipe NBA des San Antonio Spurs dans un communiqué publié lundi soir.

"Les San Antonio Spurs ont annoncé aujourd’hui que Victor Wembanyama avait subi une IRM révélant une élongation au mollet gauche", a déclaré la franchise texane. "La blessure est intervenue vendredi soir lors de la rencontre face aux Golden State Warriors. L’équipe fournira des mises à jour selon les évolutions."

Les Spurs n'ont pas annoncé la durée d'indisponibilité de Victor Wembanyama mais il devrait, selon les médias américains, être absent pendant "plusieurs semaines".

Il a déjà manqué la rencontre de dimanche face aux Sacramento Kings.

Le vice-champion olympique de 21 ans avait été écarté des parquets pendant huit mois en raison d'une thrombose veineuse profonde dans l'épaule droite diagnostiquée en février dernier.

"Wemby" réalise un début de saison prolifique pour sa troisième année en NBA avec 26,2 points, 12,9 rebonds, 4 passes décisives et 3,6 contres en moyenne sur ses 12 premiers matches de saison régulière.

Les Spurs sont actuellement 5es de la conférence Ouest avec neuf victoires et quatre défaites.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)