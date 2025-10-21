Basketball: Wembanyama ambitieux pour sa troisième saison NBA après une longue absence

L'ailier/pivot des San Antonio Spurs Victor Wembanyama

PARIS - Écarté des terrains en février dernier à cause d'une sérieuse blessure, Victor Wembanyama s'apprête à reprendre le fil de sa carrière à l'aune de sa troisième saison en NBA avec les San Antonio Spurs qu'il aborde, dans la nuit de mercredi à jeudi face à Dallas, à la suite d'un été de labeur.

La deuxième année dans la ligue nord-américaine du prodige français de 21 ans avait tourné court en février dernier quand une thrombose veineuse profonde dans son épaule droite lui avait été diagnostiquée au retour de son premier All-Star Game.

Une blessure qui avait précipité la fin de sa saison et l'avait privé, ensuite, de l'Eurobasket avec l'équipe de France.

"L'annonce d'une blessure comme ça, c'est très dur et c'est un peu assommant au début mais vivre ces expériences, même si je ne le souhaite à personne, m'a apporté des enseignements et des leçons qu'on ne peut pas avoir autrement", relativisait-il fin septembre en conférence de presse. "Mon ressenti sur tous ces mois, c'est que cette expérience sera bénéfique parce que ça m'a fait passer des caps que je n'aurais pas passés autrement."

En 46 rencontres, le numéro un de la Draft 2023 était en progression dans la plupart des catégories statistiques par rapport à sa première saison dans la ligue au cours de laquelle il avait été élu "rookie" de l'année (meilleur débutant) : 24,3 points, 11 rebonds, 3,7 passes décisives et 3,8 contres de moyenne par match.

"TOUS LES FEUX SONT AU VERT"

L'été de "Wemby" a été studieux, "brutal" selon ses propres termes puisqu'il s'est astreint à un voyage en immersion auprès des moines Shaolin en Chine avant de travailler aux côtés d'anciennes légendes de la NBA telles que Hakeem Olajuwon et Kevin Garnett, MVP ("Most Valuable Player", soit meilleur joueur) de la saison régulière en 1994 et 2004 respectivement.

"La première partie (de mon été) a été consacrée à mon retour et à ma rééducation, de retrouver mes capacités et ensuite de me développer", a expliqué le vice-champion olympique 2024 avec les Bleus. "Je peux vous assurer que personne ne s'est entraîné autant que moi cet été. C'est mon meilleur été jusqu'ici. Les progrès sont incroyables, je me sens meilleur. Tous les feux sont au vert."

Après une attente "presque insoutenable", Victor Wembanyama a retrouvé le terrain au début du mois lors d'une pré-saison conclue par cinq victoires en autant de rencontres. L'intérieur tricolore a cumulé en moyenne 17 points à 66% au tir, 8,8 rebonds, 4 passes décisives et 2 contres en un peu plus de vingt minutes passées sur le parquet.

Quatorzièmes puis 13es de la conférence Ouest lors des deux dernières saisons, les San Antonio Spurs visent une qualification en playoffs cette année après six saisons sans phase finale.

"C'est l'objectif. J'aurais aimé que ce soit déjà le cas l'an passé mais je réalise de plus en plus que certaines choses prennent du temps et de la maturité", a assuré Victor Wembanyama.

Réponse à la fin de la saison régulière, en avril prochain.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Jean-Stéphane Brosse)