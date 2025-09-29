Bas-Rhin: le collégien qui avait agressé une enseignante est décédé

Des gendarmes devant le collège de Benfeld, dans le Bas-Rhin, le 24 septembre 2025 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

L'adolescent de 14 ans qui a agressé au couteau une enseignante dans un collège de Benfeld (Bas-Rhin) mercredi avant de se poignarder au cou, est décédé, a-t-on appris lundi de source proche de l'enquête.

Le décès du collégien a été prononcé dimanche en fin de journée, a précisé la même source.

Cet adolescent avait été héliporté, opéré et sédaté, avec un pronostic vital engagé avait indiqué mercredi lors d'une conférence de presse la procureure de la République de Strasbourg, Clarisse Taron.

Ce garçon fasciné par les armes et le nazisme, était sans antécédents judiciaires et n'était pas signalé comme un élève violent.

Il a agressé l'enseignante mercredi vers 08H00, au moment où elle entrait en salle de cours avec une autre classe. La victime, une professeure de musique, sexagénaire, a été blessée au visage.

Le collégien s'est enfui sans s'en prendre à d'autres personnes.

Interpellé alors qu'il avait pris la fuite à vélo, l'adolescent s'est porté des coups de couteau au cou au moment où il a été rattrapé.

"Il ne s'est pas montré menaçant avec les gendarmes", avait précisé mercredi le général Gwendal Durand, chef de groupement de la gendarmerie du Bas-Rhin.

En situation de handicap, l'adolescent avait été placé alors qu'il était encore bébé. Il avait été victime de violences de la part d'une famille d'accueil qui a été condamnée en 2024, a précisé la procureure.

La ministre démissionnaire de l'Education nationale, Elisabeth Borne, a précisé qu'au collège, il avait "écopé d'une sanction disciplinaire avec une exclusion temporaire" du fait de sa "fascination vis-à-vis d'Hitler, vis-à-vis aussi des armes".

Il avait "de nouveau dessiné des symboles +SS+ sur un cahier et une procédure disciplinaire était prévue", a-t-elle ajouté.

Le mineur, en classe de 3e, était "très suivi par l'équipe éducative de l'établissement" et "en fragilité scolaire", a précisé à l'AFP un porte-parole du rectorat.

Les faits ont eu lieu peu après le début des cours dans une classe du collège Robert Schuman de Benfeld, une ville d'environ 6.000 habitants.