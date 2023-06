Barrage à l'abrogation de la retraite à 64 ans : Yaël Braun-Pivet invoque "la règle" et dénonce les "pompiers pyromanes"

La présidente de l'Assemblée nationale a indiqué sur les amendements de réintroduction de la mesure d'abrogation de la retraite à 64 ans portés par le texte Liot seront "déclarés irrecevables".

Yael Braun-Pivet, le 16 mai 2023, à l'Assemblée nationale ( AFP / EMMANUEL DUNAND )

"Nous appliquons la règle!". A la veille de l'examen du texte Liot programmé jeudi 8 juin dans l'hémicycle, la présidente de l'Assemblée nationale a assumé faire barrage à la mesure d'abrogation de la retraite à 64 ans proposée par le groupe indépendant dans un texte d'opposition à la réforme menée par l'exécutif.

"Sur ces amendements de rétablissement de l'article 1, (qui prévoit de repasser à 62 ans, ndlr), je suis très claire : ils seront déclarés irrecevables par moi-même dans la journée", a déclaré mercredi 7 juin Yaël Braun-Pivet à l'antenne de RMC/BFMTV . Interrogée sur cette irrecevabilité qu'elle fait valoir concernant les amendements proposés par l'opposition, Yaël Braun-Pivet invoque la procédure. "Imaginez si j'appliquais la règle en fonction de l'enjeu politique? Vous vous rendez compte, quel pouvoir discrétionnaire nous aurions si c'était à la carte l'appréciation de la recevabilité?" , demande t-elle. "Nous avons eu un vote !", martèle encore Yaël Braun-Pivet, avant de prendre pour cible les opposants à la réforme, LFI en tête.

"La règle, rien que la règle"

"Pourquoi nous n'avons pas pu avoir un débat sur l'ensemble des sujet? Parce que les mêmes qui aujourd'hui nous disent qu'il faudrait avouir le débat demain et le vote ont empêché le débat et le vote il y a plusieurs mois. Alors j'en ai marre de ces pompiers pyromanes qui viennent nous expliquer que nous serions en déni de démocratie, alors que nous appliquons la règle, la loi, que nous sommes constants, et que eux utilisent toutes les manoeuvres possibles et imaginables pour tromper les citoyens. Ca suffit ! Ils utilisent des mots graves, 'mafieux', 'déni', et entrainent nos compatriotes sur une pente dangereuse", a jugé la présidente de l'Assemblée nationale.

"J'applique la règle, rien que la règle", a-t-elle ajouté, une allusion à l'article 40 de la Constitution qui proscrit toute proposition parlementaire créant une charge pour les finances publiques. Le reste de la proposition de loi, portée par le groupe de députés indépendant Liot et soutenue par la plupart des oppositions, pourra tout de même être examiné jeudi. Mais donc sans vote possible sur sa mesure phare qui visait à abroger le recul de l'âge légal de départ à 64 ans.