Baromètre Ipsos-Le Point : on a retrouvé Jean Castex !

Une pause ou un retournement de l'opinion ? Dans notre baromètre mensuel Ipsos-Le Point de décembre, la dégringolade de Jean Castex marque un moment d'arrêt. Le Premier ministre qui, depuis juillet, date de sa nomination à Matignon, avait vu les opinions défavorables sur son action flamber (+ 33 % en cinq mois) gagne quelques points de crédit. Certes, ceux qui lui sont hostiles restent ultra-majoritaires, mais ils refluent : - 3 % d'opinions défavorables, à 57 %. Surtout, le chef du gouvernement, pour la première fois depuis son entrée en fonction, grignote six précieux points d'opinions favorables, pour se retrouver à 36 %, presque au même niveau qu'Emmanuel Macron (38 %). Certes, au même stade du quinquennat, c'est nettement plus bas que Dominique de Villepin en 2005 (50 %), François Fillon en 2010 (43 %) ou Manuel Valls en 2015 (47 %, mais c'était juste après les attentats). Certes, son prédécesseur Édouard Philippe, qui était à 46 % en mai, trône depuis son départ de Matignon en tête du classement général des personnalités politiques, recueillant ce mois-ci 56 % des opinions favorables. Mais Jean Castex gagne en confiance, alors qu'il est l'annonciateur de mauvaises nouvelles, qu'il assume des décisions impopulaires et qu'« il ne se distingue pas beaucoup d'Emmanuel Macron en termes de positionnement politique, contrairement à Valls, Fillon, Villepin qui avaient la capacité à attirer un électorat

... Lire la suite sur LePoint.fr