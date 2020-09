Un seul candidat LREM-LR pour l'élection présidentielle ? En voici un : Édouard Philippe. L'ancien Premier ministre, qui ne dit mot, trône cette semaine en tête du classement général des leaders politiques, en se maintenant (malgré un effritement) à 6 points devant Nicolas Hulot. Le maire du Havre progresse de 12 % chez les plus de 60 ans et de 10 % chez les retraités - deux catégories de population qui, traditionnellement, votent...

Édouard Philippe fait chavirer les cœurs du parti présidentiel et de la droite républicaine. Celui qui a été congédié de Matignon par Emmanuel Macron fait presque jeu égal avec le fondateur de LREM, obtenant 94 % d'opinions favorables (+ 6 %) - notons au passage que Jean-Michel Blanquer réalise la meilleure progression chez les marcheurs, avec + 14 % d'opinions positives. Et le même Philippe confirme sa seconde position derrière Nicolas Sarkozy, loin derrière l'ancien président (79 % d'opinions favorables contre 88 %), mais loin devant les présidentiables Xavier Bertrand (- 5 % à 62 %) et François Baroin (- 6 % à 60 %).

Dans ce classement-ci, Bruno Retailleau est à la peine, émargeant au 17e rang avec 38 % d'opinions favorables, souffrant d'un déficit de notoriété certain puisque 45 % des sympathisants LR n'ont pas d'opinion de lui. Mais Valérie Pécresse réalise une percée

