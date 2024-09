Michel Barnier promet de protéger « de toute augmentation fiscale » ceux « qui travaillent, qui produisent », et évoque une contribution « exceptionnelle et temporaire » de « ceux qui peuvent contribuer » à l'effort de redressement des finances publiques, vendredi dans un entretien au Journal de Saône-et-Loire .

« Sur la question de la fiscalité, j'ai dit que je protégerais de toute augmentation fiscale ceux qui sont sur le terrain, qui travaillent, qui produisent. Nous allons faire appel, de manière exceptionnelle et temporaire, à ceux qui peuvent contribuer à cet effort », déclare le Premier ministre au JSL , à la veille d'un déplacement dans le département.

Le locataire de Matignon prononcera mardi sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale et son gouvernement présentera la semaine suivante son projet de budget 2025. « La situation de la France est très grave sur le plan budgétaire et financier. Ma responsabilité comme Premier ministre, et celle du gouvernement, c'est de faire face et de prendre des mesures, non pas contre telle ou telle catégorie, mais en faisant en sorte d'être juste », insiste-t-il dans cet entretien.

« J'ai dit en arrivant sur le perron de Matignon que tout le monde allait devoir se retrousser les manches, parce que la situation de cette dette de