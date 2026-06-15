Bardella veut réduire de moitié la contribution de la France à l'Union européenne

Le député européen et président du Rassemblement national (RN), Jordan Bardella, veut "réduire de moitié" la contribution nette de la France au budget de l'Union européenne (UE) si sa famille politique accède au pouvoir en France l'an prochain.

Dans un entretien publié lundi dans Politico, celui qui pourrait être candidat à l'Elysée si Marine Le Pen est condamnée en appel le 7 juillet dans l'affaire des assistants parlementaires du Front national (ex-RN) veut "tout changer sans rien détruire" dans l'UE.

"Au lieu de voter une contribution au budget de l'Union européenne à 12 ou 15 milliards (d'euros), eh bien, elle sera réduite de moitié", déclare le potentiel Premier ministre de Marine Le Pen, qui juge "excessive" la contribution de la France au budget des Vingt-Sept.

"Nous demanderons à la Commission européenne de réduire, par exemple, ses dépenses de fonctionnement", a-t-il aussi déclaré.

Président du groupe Patriotes pour l'Europe, Jordan Bardella se rend en fin de semaine à Varsovie où il visitera le Parlement et rencontrera le président du parti nationaliste polonais Ruch Narodowy (Mouvement national), Krysztof Bosak.

Il se rendra vendredi à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie.

(Reportage Elizabeth Pineau, édité par Benoit Van Overstraeten)