Barcola, le coup de la panne

Meilleur buteur de Ligue 1 à l’automne, un temps joueur le plus décisif des grands championnats début 2025, Bradley Barcola traverse une passe plus compliquée ces dernières semaines. Rebond attendu ce samedi à Strasbourg ?

Tout Paris espère désormais que ce raté ne sera qu’une péripétie bien vite oubliée sur la route d’une finale historique à Munich. Mais quoi qu’il arrive mercredi prochain face à Arsenal, le break laissé en route par Bradley Barcola à l’Emirates Stadium d’une frappe bien trop croisée alors qu’il se trouvait en position idéale illustre les difficultés récentes de l’ancien Lyonnais, rarement décisif ces dernières semaines. Dans une rencontre sans enjeu sportif collectif ce samedi à Strasbourg, l’ailier sera l’un des rares Parisiens à avoir quelque chose à prouver. Y compris parce qu’au vu de la dynamique actuelle de l’équipe, il est l’un des seuls supersubs de Luis Enrique que l’on imagine pouvoir faire pencher la balance face aux Gunners , avec peut-être Gonçalo Ramos.

Bloqué

À moins d’un rebond en Alsace, Barcola s’approchera des deux mois sans marquer le moindre but. Sa dernière victime ? Rennes, le 8 mars dernier, soit une éternité (11 matchs exactement). Il faut dire que depuis le mois de janvier, la donne a changé pour l’international tricolore. Khvicha Kvaratskhelia a remplacé Randal Kolo Muani, dans le dur, Désiré Doué a explosé, et la concurrence s’est accrue d’un seul coup, forçant qui plus est l’ancien Gone à régulièrement délaisser une aile gauche également domaine préférentiel du Géorgien. Pour autant, le garçon a d’abord su faire évoluer son rôle, devenant l’un des meilleurs passeurs d’Europe en 2025 (il occupe toujours la première place de ce classement avec 14 offrandes, soit autant que Raphinha).…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com