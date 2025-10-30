Barco, complètement barge

Après des débuts compliqués en Europe, Valentín Barco exprime désormais la pleine mesure de son talent à Strasbourg. Passée l'adaptation, voilà enfin le temps de l'éclosion d'un joueur frisson de ce début de saison en Ligue 1.

Il flotte sur Strasbourg comme une odeur d’après-midi partagée autour d’un asado à se faire passer le maté. À trois semaines de l’ouverture du marché de Noël dans les rues de la préfecture d’Alsace, il règne pour l’instant une atmosphère ensoleillée dans le Grand Est, à l’heure où l’été montre le bout de son nez à l’autre bout du monde et que Strasbourg vient de s’amuser face à Auxerre (3-0), sous des trombes d’eau. Avec sa colonie sud américaine à l’accent argentin, le Racing se met à rêver en très grand cette saison. Vous connaissiez Kendry Páez l’Équatorien, Julio Enciso le Paraguyen et bien sûr son compatriote argentin, le meilleur buteur du championnat, Joaquín Panichelli, alors vous avez certainement été attrapés par le quatrième de la bande, débarqué en tout discrétion en janvier dernier, Valentín Barco.

Petit à petit, la cigogne fait son nid

Son passage moribond du côté de Brighton, suivi d’un prêt insignifiant à Séville, ont presque fait oublier que le môme a failli mener Boca Juniors à un septième titre en Copa Libertadores il y a moins de deux ans. Taulier d’une équipe en manque de talent, le Colo , 19 piges à peine certifiées, avait porté le Xeneize jusqu’à la dernière marche, son talent jaillissant alors aux yeux de tous sur le continent. En sept petits matchs sur les bords de la Manche et en neuf apparitions en Andalousie, celui qui est devenu papa en mars dernier n’avait pas montré une parfaite acclimatation au Vieux Continent. Alors depuis son arrivée en Ligue 1, au milieu d’une classe biberon, il peut enfin montrer l’apanage de son talent, alors que Strasbourg l’a officiellement acheté cet été après six mois convaincants en prêt.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com