information fournie par So Foot • 11/01/2025 à 21:58

Barça : les bonnes questions de l’affaire Olmo-Víctor

À chaque jour son rebondissement dans l’affaire Dani Olmo et Pau Víctor, finalement inscrits dans l’effectif du FC Barcelone pour la deuxième partie de saison. Quelles conséquences ces jours de flottement peuvent-ils avoir pour le Barça, à court et plus long terme ?

Dani Olmo et Pau Víctor vont-ils devoir se trouver un nouveau club ?

Avis aux amoureux des Culés , soyez soulagés : a priori, la réponse est non. Après de longues tergiversations, l’inscription des deux joueurs pour la deuxième partie de saison a été validée par la Liga ce jeudi soir. Déjà qualifiés pour la finale de Supercoupe d’Espagne, ce dimanche face au Real Madrid, Dani Olmo et Pau Víctor sont désormais « éligibles » pour les prochaines journées du championnat espagnol, et ne seront donc pas contraints de quitter précipitamment la Catalogne cet hiver.

Un happy end qui a mis du temps à se dessiner à l’issue d’un thriller long de presque deux semaines. Enregistrés l’été dernier grâce notamment à la blessure d’Andreas Christensen, les deux joueurs ne pouvaient figurer dans l’effectif au-delà du 31 décembre, laissant craindre un départ libre cet hiver. Mais après plusieurs décisions défavorables rendues par le Comité de suivi de l’accord de coordination RFEF-LaLiga depuis le 1 er janvier, le Barça a donc fini par obtenir gain de cause auprès du Conseil supérieur des sports. Attention toutefois à ne pas être trop enthousiastes, puisque la Fédération espagnole s’apprêterait à porter plainte contre Joan Laporta après son attitude de mercredi soir, en marge de la demi-finale de Supercoupe remportée face à l’Athletic, rapporte COPE. Visiblement, ses bras d’honneur et insultes envers les dirigeants du football espagnol (« vauriens ») n’ont pas vraiment été appréciés en haut lieu.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com