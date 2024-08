Banijay Group profite des paris sportifs et jeux en ligne au premier semestre

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Les paris sportifs et jeux en ligne sur Betclic ont nourri la croissance au premier semestre de sa maison mère, Banijay Group, qui mise sur son autre branche d'activité, la production audiovisuelle, pour le second, a-t-elle annoncé jeudi.

Ces résultats confirment "le positionnement unique de Banijay Group au sein de l'industrie du divertissement", a commenté son directeur général, François Riahi.

Le groupe s'appelait auparavant FL Entertainment et a changé de nom en mai pour s'aligner sur celui de sa filiale audiovisuelle, Banijay, géant mondial du secteur. Au premier semestre, le groupe a enregistré un bénéfice net de 39,8 millions d'euros, contre 11,6 millions l'an dernier.

Son chiffre d'affaires est en hausse de près de 9%, à plus de 2 milliards d'euros.

Une hausse portée par les paris sportifs et jeux en ligne (casino, poker, etc.), dont les revenus ont augmenté de près de 42% (698 millions d'euros).

Cette activité a profité d'un "calendrier sportif chargé", à commencer par le foot (Euro, Coupe d'Afrique des nations, Ligue des champions), a indiqué M. Riahi lors d'une conférence de presse téléphonique.

"Au second semestre, nous aurons une plus forte croissance de l'activité de production et de distribution audiovisuelles, (...) tandis que, sur la partie paris sportifs et jeux en ligne, (...) la croissance devrait être moins forte", a prévu le dirigeant, selon qui les Jeux olympiques sont moins propices aux paris que le football.

"Au total, au niveau du groupe, on devrait avoir une croissance assez régulière", a-t-il poursuivi.

Au premier semestre, l'activité audiovisuelle a connu une baisse du chiffre d'affaires de 2,7%, à 1,4 milliard d'euros.

Mais c'est dû à un important effet de "saisonnalité", selon M. Riahi. Car c'est en fin d'année que Banijay doit "livrer des contenus majeurs" (séries, émissions...) aux chaînes de télévision et aux plateformes de streaming.

Le responsable a cité les nouvelles saisons des séries "Marie-Antoinette" pour Canal+, "Carême" pour Apple TV+ et "SAS Rogue Heroes" pour la BBC.

Par conséquent, "on a une très bonne visibilité pour dire que, sur l'année, on sera en hausse", a assuré M. Riahi.

L'an dernier, Banijay Group avait annoncé l'acquisition de 52% du capital du concepteur italien de spectacles Balich Wonder Studio. Cette société a produit en juin la cérémonie d'ouverture de l'Euro de foot à Munich et celle de clôture de la Ligue des champions à Londres.