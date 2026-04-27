Bangladesh-Quatorze personnes mortes après avoir été frappées par la foudre

Au moins 14 personnes ont trouvé la mort après avoir été frappées par la foudre dans plusieurs régions du Bangladesh, une série d'orages saisonniers accompagnés de fortes pluies balayant le pays, ont déclaré lundi des responsables.

La plupart des victimes sont des fermiers qui travaillaient en plein champ ou encore des ouvriers agricoles dans des zones exposées, ont poursuivi les autorités locales.

Ces dernières ont également fait état de blessés, certains dans un état critique, qui ont été transportés vers des hôpitaux voisins.

La foudre tue chaque année des centaines de personnes au Bangladesh, qui avait déclaré les coups de foudre "catastrophe naturelle" en 2016 après que plus de 200 personnes avaient trouvé la mort au cours du seul mois de mai de cette année, dont 82 en une seule journée.

Selon les experts, l'augmentation du nombre de coups de foudre mortels est liée à la déforestation, qui a entraîné la disparition de nombreux grands arbres contribuant auparavant à détourner la foudre des populations.

Les décès liés à la foudre sont fréquents pendant les mois précédant la mousson, d'avril à juin, lorsque la hausse de la chaleur et de l'humidité crée des conditions météorologiques instables.

(Ruma Paul, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Zhifan Liu)