Bangladesh : Mirza Fakhrul Islam Alamgir, du parti au pouvoir, élu président

Mirza Fakhrul Islam Alamgir, lors d'un entretien avec l'AFP, le 21 août 2024 à Dacca ( AFP / Munir UZ ZAMAN )

Le Parlement du Bangladesh a élu jeudi après-midi Mirza Fakhrul Islam Alamgir, figure du parti au pouvoir, à la présidence du pays, une fonction largement honorifique.

M. Alamgir, 78 ans, a obtenu 255 voix, contre 88 pour Oli Ahmed, le candidat d'une coalition de onze partis emmenée par les islamistes de Jamaat-e-Islami.

Ancien secrétaire général du Parti nationaliste du Bangladesh (BNP) et ministre des Collectivités locales, il est devenu le 23e président du Bangladesh pour un mandat de cinq ans.

"Je rêve d'un pays heureux, prospère et d'un Etat-providence où les communautés marginalisées, les gens qui travaillent dur et les travailleurs à la journée peuvent se permettre de manger deux fois par jour", a dit M. Alamgir jeudi avant le vote, selon l'agence de presse publique BSS.

"Je n'ai jamais pensé devenir un jour président", avait-il assuré la veille selon BSS, affirmant vouloir "rester aux côtés du peuple et le servir".

La Chine, allié proche du Bangladesh, l'a félicité après son élection, disant souhaiter "un avenir commun dans cette nouvelle ère", selon un communiqué de la représentation chinoise à Dacca.

Le BNP du Premier ministre Tarique Rahman a largement remporté les élections de février, les premières depuis l'insurrection ayant entraîné la chute du régime de Sheikh Hasina en 2024.

Le scrutin de jeudi fait suite à la démission, en juillet, de l'ancien président Mohammed Shahabuddin, 76 ans, proche de l'ex-cheffe de l'exécutif, contraint de quitter ses fonctions sous la pression.

Elu en 2023, il avait annoncé son départ en invoquant des problèmes de santé, écourtant ainsi un mandat qui devait s'achever en 2028.

L'ex-dirigeante Sheikh Hasina, exilée en Inde, avait été condamnée à mort par contumace en novembre 2025 pour son rôle dans la répression de l'insurrection de l'été 2024.

Sous son règne, Mme Hasina et son gouvernement ont été accusés de violations massives des droits humains, notamment de détentions arbitraires et d'exécutions extrajudiciaires d'opposants politiques.

Né le 26 janvier 1948, M. Alamgir s'est engagé en politique alors qu'il étudiait l'économie à l'université de Dacca.

Il a été l'un des leaders étudiants du soulèvement de 1969 contre le régime militaire pakistanais, qui a conduit à l'indépendance du Bangladesh.

Après avoir enseigné, il a intégré la fonction publique, avant de s'engager en politique et d'occuper plusieurs ministères.

Sous le gouvernement de Mme Hasina (2009-2024), il a été l'une des principales figures de l'opposition, tandis que la cheffe du BNP, Khaleda Zia, était détenue et que son fils, Tarique Rahman, vivait en exil. M. Alamgir a été arrêté à plusieurs reprises durant cette période.