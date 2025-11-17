Bangladesh-L'ex-Première ministre Hasina condamnée à mort après la répression étudiante de 2024

(.)

La justice du Bangladesh a condamné lundi à mort l'ancienne Première ministre Sheikh Hasina, au terme d'un procès de plusieurs mois où cette dernière a été reconnue coupable d'avoir ordonné une répression meurtrière à la suite d'un soulèvement étudiant l'an dernier.

Cette décision, rendue sous haute sécurité et en l'absence de Sheikh Hasina, qui s'est réfugiée en Inde en août 2024, intervient quelques mois avant les élections législatives qui devraient se tenir au début du mois de février.

Le parti de Sheikh Hasina, la Ligue Awami, n'a pas été autorisé à se présenter aux élections.

Plus de mille personnes avaient été tuées en juillet 2024 dans des violences qui avaient émaillé les manifestations antigouvernementales au Bangladesh, le bilan le plus sanglant de l'histoire du pays depuis son indépendance en 1971.

Des manifestations, qui avaient initiées par les étudiants contre l'introduction de quotas d'embauche dans la fonction publique, avaient alors poussé Sheikh Hasina à la démission et à l'exil en août 2024.

