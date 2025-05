Balerdi a choisi son futur collègue en charnière

Scoop.

Leonardo Balerdi , encore sous contrat pour trois ans à l’OM mais cité comme un potentiel partant, se verrait bien continuer l’aventure . Interrogé par Ici Provence , le défenseur argentin, promu capitaine cette saison, a laissé entendre qu’il n’était pas encore en train de faire ses valises : « Je suis très content à Marseille. Je me sens bien. J’ai toujours dit que j’aimerais ramener quelque chose ici (trophée). J’ai toujours cet objectif. Maintenant, je dois être concentré sur le dernier match. Après, on va voir, mais je suis à 100 % ici. » Une potentielle prolongation d’histoire qui dépendra aussi de la fin de saison : « J’aimerais que l’équipe soit en Ligue des champions. Et après, je me poserai la question de mon futur. » …

CV pour SOFOOT.com