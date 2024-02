Balance commerciale française : une amélioration « en trompe-l’œil »

« Peut mieux faire. » Cette observation, qui pourrait être tirée d'un bulletin de notes, peut également s'appliquer à la balance commerciale de la France. En 2023, le pays a réduit son déficit commercial, passant de 162,7 milliards d'euros de solde commercial en 2022 – un record – à 99,6 milliards, selon les derniers chiffres des douanes publiés mercredi 7 février.



« C'est une amélioration en trompe-l'œil. C'est une bonne nouvelle, mais on reste à un niveau très élevé », résume Olivier Redoulès, le directeur des études de Rexecode, un laboratoire d'idées proche des milieux patronaux. Cette réduction est principalement due à la baisse des coûts de l'énergie, précisent les douanes, bien qu'une reprise soit également constatée, « dans une moindre mesure », sur les produits manufacturés.



La baisse de valeur des importations énergétiques est ainsi responsable de 70 % de la réduction du solde en 2023. Hors énergie, le déficit est en baisse de 22,8 milliards sur les produits manufacturés, la France ayant diminué ses importations de produits chimiques, dans la métallurgie et le textile habillement.



« On aurait pu espérer qu'avec une politique de l'offre et un début de réindustrialisation, on verrait une inversion plus nette », juge l'économiste de Rexecode. Dans les secteurs où la France est historiquement excédentaire, comme l'aéronautique, « on est juste revenus à l'excédent