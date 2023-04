Baisses d'impôts : Gabriel Attal se paie Marine Le Pen

La cheffe de file du RN s'est indignée d'impôts ayant "explosé". Le ministre l'accuse de confondre "recettes fiscales et taux d'imposition".

Gabriel Attal, à la Grande Motte, le 25 avril 2023 ( AFP / PASCAL GUYOT )

"Je pense qu'elle ment". A l'antenne de franceinfo , Gabriel Attal a répondu aux accusations de Marine Le Pen, qui a affirmé dans un tweet que "contrairement à ce que prétend Emmanuel Macron, les impôts n'ont pas baissé mais ont explosé" en 2022. "Elle confond les recettes fiscales et le taux d'imposition!", a rétorqué le ministre délégué aux Comptes publics, au cours d'un entretien vendredi 28 avril.

"Oui, les recettes fiscales ont augmenté l'an dernier alors même qu'on a baissé le taux, pourquoi? Parce qu'on a une économie qui a été solide, qui s'est développée", a poursuivi le ministre. faisant valoir le taux de croissance de l'économie française ayant atteint 2,6% en 2022.

Attal ressort le "gateau"

"Quand vous avez des entreprises qui se développent, il y a plus de recettes fiscales", a t-il ajouté, évoquant la réforme fiscale sur l'impôt sur les sociétés. "On collecte plus d'impôts sur les sociétés depuis que le taux est à 25% qu'à l'époque où il était à 33%. Quand vous avez moins d'impôts sur un gateau qui grossit, vous avez plus de recettes fiscales que quand vous avez un taux plus impportant. Marine Le Pen se trompe t-elle? "Je pense qu'elle ment" , a t-il conclu.

Mercredi, le ministre délégué chargé des Comptes publics a promis mercredi de nouvelles baisses d'impôts durant le quinquennat pour les classes moyennes, que le gouvernement répète à l'envi vouloir soutenir. "Dans ce quinquennat, nous baisserons à nouveau les impôts qui pèsent sur les classes moyennes", a déclaré Gabriel Attal lors d'une audition devant la commission des Finances de l'Assemblée nationale, rappelant que le gouvernement avait déjà supprimé la taxe d'habitation ou baissé de 5 milliards d'euros l'impôt sur le revenu. Il s'agira de "nouvelles annonces", a précisé le ministère des Comptes publics qui s'est toutefois refusé à en préciser la teneur.

Ces baisses d'impôts interviendraient alors que le gouvernement s'est engagé à faire progresser la dépense publique moins rapidement que l'inflation sur la période 2023-2027 afin d'accélérer le désendettement de la France. Le 18 avril, Gabriel Attal avait déclaré vouloir "continuer à bâtir un plan Marshall pour les classes moyennes" pour leur permettre de "mieux vivre" de leur travail.