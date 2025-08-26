information fournie par Reuters • 26/08/2025 à 16:23

Baisse moins forte qu'attendu de la confiance du consommateur en août-Conference Board

Des personnes font leurs achats au grand magasin Macy's à Manhattan à New York

La confiance des consommateurs aux États-Unis a baissé moins que prévu en août, montre l'enquête mensuelle du Conference Board publiée mardi.

L'indice de confiance calculé par l'organisation patronale s'est établi ce mois-ci à 97,4 contre 98,7 (révisé de 97,2) en juillet.

Le consensus des économistes interrogés par Reuters prévoyait un indice à 96,2.

(Rédigé par Bertrand De Meyer, édité par Kate Entringer)