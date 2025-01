Baisse de la natalité, vieillissement, petite enfance : le gouvernement va lancer un "plan démographique 2050"

Ce sera "un chantier qui s'occupe à la fois de l'infécondité et de l'enfance, de l'organisation des soins et de la santé, du travail ou encore du grand âge", selon la ministre Catherine Vautrin.

Catherine Vautrin à Paris, le 22 janvier 2025. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Face à une situation démographique "préoccupante" -marquée par un recul marqué de la natalité et un vieillissement de la population-, la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, Catherine Vautrin, a annoncé vendredi 24 janvier un projet de grand plan couvrant la petite enfance et le grand âge, avec un horizon à l'an 2050.

La population française a légèrement augmenté l'an dernier (+0,25% sur un an), mais les naissances ont encore baissé et l'écart entre les naissances et les décès a tout juste été positif , selon des derniers chiffres de l'Insee publiés mi-janvier.

"Le delta est extrêmement préoccupant. En 2050, on aura deux fois plus de personnes âgées de 80 ans ou plus qu'aujourd'hui", souligne Mme Vautrin dans un entretien accordé au journal régional L'Union/L'Ardennais . Elle compte ainsi lancer un "plan démographique 2050", destiné à "articuler tous les pans" de son ministère "pour préparer le pays à ce virage démographique".

"Écouter les experts", "déterminer des priorités"

Ce sera "un chantier qui s'occupe à la fois de l'infécondité et de l'enfance, de l'organisation des soins et de la santé, du travail ou encore du grand âge ", selon Catherine Vautrin. "Nous allons écouter des experts, prendre à bras-le-corps l'ensemble du sujet et déterminer des priorités. Avec l'objectif de répondre aux défis de tous les âges", promet-elle.

Sur ce vaste front, l'un des points les plus chauds est le secteur des crèches. "On va clairement renforcer les contrôles, notamment dans les micro-crèches . D'ici septembre 2026, elles devront se conformer aux mêmes normes de qualifications que les petites crèches, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui (...). Je serai très ferme sur les contrôles", affirme Catherine Vautrin.

En 2023, un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) avait décrit une qualité d'accueil de la petite enfance "très disparate" et appelé à de profondes réformes. L'Igas pointait notamment trois problèmes structurels : la faiblesse du taux d'encadrement, la pénurie de professionnels et des contrôles insuffisants dans un secteur privé en pleine expansion.

Plusieurs livres-enquêtes publiés depuis ont jeté une lumière crue sur les dysfonctionnements de certaines structures privées, obsédées par le rendement au détriment de la qualité d'accueil.

En parallèle, Catherine Vautrin, qui effectue vendredi un déplacement dans l'Aisne notamment sur le thème de la petite enfance, a aussi dit vouloir augmenter le nombre de places d'accueil pour les jeunes enfants, renforcer la formation et "aller plus loin sur l'attractivité de ces métiers".