Baisse de la natalité en France : l'Assemblée nationale lance une consultation auprès des Français sur la natalité et la parentalité

L'objectif est de mieux comprendre les "causes économiques, sociales et sociologiques" qui ont fait baisser le taux de natalité français ces dernières années.

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Alors que la France est confrontée à une baisse marquée des naissances, et qu'Emmanuel a appelé au "réarmement démographique" du pays, l'Assemblée nationale a lancé jeudi 23 octobre une consultation citoyenne sur son site internet, destinée à recueillir le point de vue du public sur la parentalité et les politiques qui y sont associées.

La consultation, ouverte jusqu'au 4 décembre, interroge les citoyens sur "les déterminants de la natalité, leurs expériences et attentes en matière de parentalité , ainsi que leur perception des politiques publiques qui y sont associées", précise un communiqué de l'Assemblée nationale.

Les questions posées portent notamment sur "les freins à la natalité rencontrés par les familles et les futurs parents, les conditions matérielles et sociales de la parentalité, la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, ou encore la place accordée par la société au rôle parental", détaille le document.

Les contributions recueillies alimenteront les travaux de la mission d'information sur les causes et conséquences de la baisse de la natalité en France, présidée par la députée Liot Constance de Pélichy. Débutée en juillet, la mission se conclura en janvier 2026 par la publication d'un rapport.

"Cibler les causes économiques, sociales, sociologiques"

"Notre objectif est de cibler les causes économiques, sociales, sociologiques qui ont amené à une baisse de la natalité en France mais aussi de comprendre les conséquences qui y sont liées", avait précisé récemment à l' AFP Constance de Pélichy.

La natalité décline en France depuis plusieurs années. En 2024, 660.800 nouveaux-nés ont vu le jour, selon l'estimation révisée de l'Insee, soit le plus faible nombre depuis la fin de la Seconde guerre mondiale , pour la troisième année consécutive.

La tendance baissière se poursuit en 2025 : de janvier à août, le nombre de naissances quotidien moyen a diminué de 2,1% par rapport à la même période l'an dernier, indiquent les dernières données disponibles de l'Institut national de la statistique.

Le déclin de la natalité agite la classe politique, qui s'inquiète notamment du financement du système de protection sociale. Il a conduit le président Emmanuel Macron à appeler au "réarmement démographique" du pays .