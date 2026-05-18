Bain Capital lève 10,5 milliards de dollars pour son fonds asiatique, dépassant ainsi son objectif

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* Le fonds dépasse son objectif initial de 7 milliards de dollars

* Les investisseurs externes s'engagent à hauteur d'environ 9,1 milliards de dollars

* Cette clôture fait suite à celle du fonds asiatique plus important d'EQT

(Ajout d'informations supplémentaires, de citations et de contexte tout au long de l'article) par Chandni Shah et Yantoultra Ngui

La société d'investissement américaine Bain Capital a levé 10,5 milliards de dollars pour son dernier fonds de capital-investissement asiatique, dépassant les attentes, ce qui montre que les investisseurs sont toujours prêts à soutenir les sociétés de rachat bien établies dans la région malgré l'incertitude du marché .

Elle a annoncé dimanche que son sixième fonds panasiatique, le Bain Capital Asia Fund VI, avait clôturé au-delà de son objectif de 7 milliards de dollars. Ce montant total comprenait environ 9,1 milliards de dollars provenant d'investisseurs externes, le reste étant apporté par les associés, les employés et les entités liées à Bain.

Reuters avait rapporté en mars que la société était sur le point de boucler la levée de fonds pour ce fonds.

Cette levée de fonds montre que les grandes sociétés mondiales de capital-investissement peuvent encore attirer des capitaux pour investir en Asie, même si la guerre américano-israélienne contre l'Iran et la volatilité des prix de l'énergie rendent le contexte de levée de fonds difficile.

La clôture du dernier fonds de Bain intervient moins d'un mois après que la société suédoise EQT a levé 15,6 milliards de dollars pour le BPEA Private Equity Fund IX, le plus grand fonds de capital-investissement dédié à la région Asie-Pacifique à ce jour.

Dans un communiqué, Bain a déclaré que cette levée de fonds reflétait la confiance des investisseurs dans ses 20 ans d'expérience en Asie et sa capacité à investir dans des contextes complexes.

"Nous continuons de voir d’importantes opportunités dans toute la région", a déclaré Yuji Sugimoto, associé et responsable du capital-investissement pour l’Asie, dans ce communiqué.

La société compte près de 200 professionnels de l'investissement et de l'exploitation au Japon, en Inde, en Chine, en Australie et en Corée du Sud.

Bain a précisé que sa plateforme de capital-investissement en Asie se concentrait sur des secteurs tels que la technologie, l'industrie, la consommation, la santé, ainsi que les services aux entreprises et les services financiers.

Bain a participé à plusieurs opérations japonaises de grande envergure, notamment l'acquisition des activités de supermarchés et de magasins spécialisés de Seven & i Holdings, ainsi que l'introduction en bourse en 2024 du fabricant de puces Kioxia, qu'elle avait acquis sous le nom de Toshiba Memory dans le cadre d'une opération menée par un consortium en 2018.

Bain a levé 7,1 milliards de dollars pour son cinquième fonds panasiatique en 2023, ce qui porte la taille du nouveau fonds à près de 48 % de plus.