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Bain Capital clôture un fonds asiatique de 10,5 milliards de dollars
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 02:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'investissement américaine Bain Capital a clôturé son sixième fonds de capital-investissement panasiatique après avoir levé environ 10,5 milliards de dollars, dépassant ainsi son objectif de 7 milliards de dollars, a annoncé dimanche la société. Reuters avait annoncé en mars que la société était sur le point de boucler la levée de fonds pour son Bain Capital Asia Fund VI.

La société, dont le siège est à Boston, a précisé que les capitaux levés comprenaient environ 9,1 milliards de dollars d'engagements externes.

Le succès de la levée de fonds de la société souligne le vif intérêt des investisseurs pour la région asiatique, en particulier le Japon, où la société concentre fortement ses activités, dans un contexte de volatilité des marchés et d'incertitudes géopolitiques.

La société, qui a levé 7,1 milliards de dollars pour son cinquième fonds de rachat panasiatique en 2023, est également très présente en Grande Chine et en Inde.

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