Azzedine Ounahi sauve le Maroc
Une première mi-temps d'une extrême pauvreté puis un doublé d'Azzedine Ounahi au fil d'un second acte un peu mieux maîtrisé : le Maroc a souffert pour faire tomber le Canada à Houston (0-3). Mais qu'importe : les Lions de l'Atlas tracent leur route jusqu'en quart de finale, où ils pourraient retrouver les Bleus.
Canada 0-3 Maroc
Buts : Ounahi (50 e et 82 e ) et Rahimi (90 e +8)
Plus d’infos à venir……
Par Tom Binet pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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