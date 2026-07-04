Azzedine Ounahi sauve le Maroc

Une première mi-temps d'une extrême pauvreté puis un doublé d'Azzedine Ounahi au fil d'un second acte un peu mieux maîtrisé : le Maroc a souffert pour faire tomber le Canada à Houston (0-3). Mais qu'importe : les Lions de l'Atlas tracent leur route jusqu'en quart de finale, où ils pourraient retrouver les Bleus.

Canada 0-3 Maroc

Buts : Ounahi (50 e et 82 e ) et Rahimi (90 e +8)

Plus d’infos à venir……

Par Tom Binet pour SOFOOT.com