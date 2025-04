Ayyoub Bouaddi : « Je ne suis qu'à 60% de mon potentiel »

Ayyoub Bouaddi a la tête sur les épaules.

À seulement 17 ans, le phénomène du LOSC impressionne autant par ce qu’il montre balle au pied que par sa maturité sur et en dehors du terrain. Et à l’entendre, on a encore rien vu . « Je dirais que je ne suis qu’à 60% de mon potentiel », lâche-t-il dans une interview exclusive accordée à So Foot Club dans le numéro en kiosques dès le 23 avril, comme on fixe calmement un rendez-vous avec le très haut niveau.…

EG pour SOFOOT.com