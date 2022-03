Avis de Fusion aux actionnaires « Euro Inflation-Linked Bond » - effective à compter du 29 avril 2022

Le Conseil d'administration de BNP Paribas Funds (la Société) décide, conformément aux dispositions de l'Article 34 des Statuts de la Société et au Chapitre 8 de la Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 relative aux OPC (la Loi), et en accord avec la Société française BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, agissant en qualité de Société de gestion du Fonds commun OPCVM français CamGestion Oblicycle Inflation (le Fonds absorbé), d'absorber par dissolution sans liquidation le Fonds absorbé par le transfert de l'ensemble de ses actifs et passifs dans le Compartiment absorbant en échange de l'émission à ses actionnaires de nouvelles actions du Compartiment absorbant conformément à l'Article 1, point 20), a) de la Loi.