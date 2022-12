Avions et trains : le point sur les grèves pour Noël et le jour de l’an

Comment jongler avec le calendrier des vacances et des fêtes de fin d'année et celui des grèves du rail et du transport aérien ? À ce jour, plusieurs préavis ont été déposés, ce qui ne signifie pas que les arrêts de travail vont se concrétiser. Des négociations avec la direction des entreprises sont possibles jusqu'à la dernière minute.

Parfois, la combativité des responsables syndicaux n'est pas en adéquation avec la volonté de la base, consciente que les primes de fin d'année et les congés à récupérer vont être mis à mal par un mouvement paralysant l'activité. Mais cela ne facilite pas la programmation des réunions familiales ou des fêtes entre amis.

« Je suis assez confiant qu'il n'y aura pas de fortes perturbations » sur le réseau ferré, a déclaré le ministre des Transports Clément Beaune, sur France 2, ce mardi, ajoutant : « On n'anticipe pas de fortes perturbations dans l'aérien pour les départs en vacances. […] Il y aura des trains, il y aura des avions. »

Aérien : gérer la pénurie

Chez Air France, en réaction à la fin de l'accord collectif régissant les conditions de carrière, de rémunération et de couverture sociale du personnel navigant commercial (PNC, hôtesses et stewards), les syndicats Unac et SNGAF ont déposé un préavis de grève commun du jeudi 22 décembre au lundi 2 janvier 2023.

On ne sait pas si ce mot d'ordre sera suivi. Un bilan ne pourra être dressé qu'avec un

... Source LePoint.fr