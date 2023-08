Avion : Clément Beaune prône "l'instauration d'un tarif minimum du billet" à l'échelle européenne

Les "billets d'avions à 10 euros, ce n'est plus possible", a tranché le ministre.

( AFP / JOEL SAGET )

Afin de "lutter contre le dumping social et environnemental", le ministre des Transports Clément Beaune souhaite "l'instauration d'un tarif minimum du billet d'avion" en Europe, dans un entretien à L'Obs mercredi 30 août.

Cette "proposition" sera soumise à ses homologues de l'Union européenne "dans les jours à venir" , annonce-t-il.

"Des billets d'avion à 10 euros, à l'heure de la transition écologique, ce n'est plus possible! Cela ne reflète pas le prix pour la planète ", a-t-il estimé, dans une allusion à certaines politiques tarifaires de compagnies low-cost. Ces prix d'appels ne couvrent pas le coût réel par passager du voyage en avion, bien plus émetteur de gaz à effet de serre que le train.

"Taxer les activités polluantes"

"J'assume totalement la taxation des activités polluantes pour investir dans cette transition écologique", justifie-t-il, alors que le gouvernement compte déjà augmenter la taxe dite "de solidarité" s'appliquant à tous les vols au départ de France afin de financer les investissements dans le ferroviaire.

Des taxes supplémentaires sur les sociétés d'autoroutes et les billets d'avion devraient figurer dans le budget 2024 de la France.