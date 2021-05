« Avec les polémiques sur le voile, tout le monde est perdant... sauf le RN »

Politologue spécialiste du libéralisme, Philippe Raynaud analyse la séquence dans laquelle Sara Zemmahi, candidate suppléante LREM aux départementales dans l'Hérault, s'est présentée voilée sur un tract de campagne. Au-delà de ce débat, Philippe Raynaud décrypte les récentes évolutions politiques d'Emmanuel Macron. Interview.

Le Point : La République en marche semble se déchirer sur le cas d'une candidate voilée. Après qu'elle a défendu une loi contre le séparatisme, quelle impression peut produire un tel événement ?

Philippe Raynaud : Cela donne surtout l'impression d'un parti qui manque de cohérence. Je vois deux hypothèses : ou bien les militants de l'Hérault savent qu'ils sont en contradiction avec la ligne de leur parti, et c'est un manque de sérieux ; ou bien ils ne comprennent pas qu'ils sont en contradiction avec leur parti, et c'est encore plus problématique. Dans les deux cas, c'est assez fâcheux. Le candidat LREM pour le canton a dit ne pas comprendre où était le problème... Je crois que cela indique que certains militants de La République en marche ne comprennent pas les stratégies des Frères musulmans, dont fait partie la banalisation du voile au sein du monde politique. Mais l'écho de cet incident tient essentiellement du fait qu'il se produit dans le parti de la majorité présidentielle, qui défend sur ces questions

