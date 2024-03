Avec la baisse de l’inflation, le livret A redevient rentable

Trois ans. Cela faisait trois ans que le livret A n'avait plus été rentable. Il faut en effet remonter à décembre 2020 pour voir le rendement du placement supérieur à l'inflation. À l'époque, il était de 0,5 %, pour une hausse des prix nulle.

Avec 55 millions de bénéficiaires, le livret A est le placement le plus apprécié des Français. Cet été, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, avait annoncé le maintien du taux à 3 % et son gel jusqu'en 2025, quand bien même l'inflation ralentirait. Effectivement, celle-ci était de 4,3 % sur un an à l'époque, contre 2,9 % aujourd'hui.

Le Conseil d'État rejette un recours contre le gel du taux du livret A « Je ne veux pas mettre en péril la construction de dizaines de milliers de logements ou le développement de milliers de petites entreprises », avait déclaré Bruno Le Maire à l'époque sur le plateau de TF1.

En janvier dernier, le solde des livrets A de l'ensemble des Français a crû de 2,27 milliards d'euros, portant son total à plus de 417 milliards. Le Livret d'Épargne Populaire, plafonné à 10 000 euros, avait quant à lui augmenté de 1,92 milliard d'euros sur la même période, malgré un taux ramené de 6 à 5 % au 1er février.