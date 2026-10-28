Avec l'album "Egrégore", Mylène Farmer revient et chante l'esprit collectif

Mylène Farmer le 17 juillet 2021 ( AFP / Valery HACHE )

DJ Lewis, DJ Snake et Moby côté musique, les cinéastes Julia Ducournau, Antonin Baudry et Gilles Lellouche pour les clips : la chanteuse franco-canadienne Mylène Farmer a réuni des artistes en vue pour "Egrégore", son 13e album studio, disponible vendredi.

Mardi soir, dans 362 cinémas en France, Suisse, Belgique, Canada et même au Mexique, une "soirée immersive" a rassemblé des dizaines de milliers de fans pour découvrir en avant-première ce nouvel opus dans une version mise en images par François Hanss, réalisateur historique des films des concerts démesurés de Mylène Farmer.

Titre de l'album et terme ésotérique, "Egrégore" désigne un esprit collectif généré par des personnes unies par des désirs communs.

Mylène Farmer a confié en 2025 au journal Le Parisien que c'était son mot préféré, précisant "aimer la notion vibratoire de la communion".

Quatre ans après "L'Emprise", réalisé avec Woodkid, la chanteuse de 65 ans a confié à DJ Lewis, l'un des producteurs français de hip-hop recruté récemment par Drake, huit des treize nouvelles chansons teintées d'électro ultra-dansante au côté de ballades envoûtantes.

L'ensemble est conforme à l'univers musical singulier de Mylène Farmer depuis "Maman a tort" en 1984, avec des textes corrosifs et poétiques.

"L'artiste lance l'étincelle"

Alors qu'elle entretient un halo de mystère sans équivalent, Mylène Farmer a pris exceptionnellement la parole dans un message audio au début de l'avant-première pour célébrer l'esprit de communion avec le public.

"Il y a un instant dans chaque rencontre entre un artiste et son public où quelque chose échappe aux mots. Une vibration naît (…) L'artiste lance l'étincelle, le public l'embrase. Ils commencent à respirer ensemble (…) C'est peut-être cela un égrégore : une énergie créée par la somme de nos présences, de nos émotions", a-t-elle dit.

Avec deux titres chacun, DJ Snake et Moby complètent l’équipe de production de ce nouveau disque très attendu, dont la première image signée Jean-Baptiste Mondino met en scène Mylène Farmer tête en arrière et yeux fermés, caressée par plusieurs mains.

En prélude, trois titres ont été dévoilés, dont le mélancolique "Confession" sur le deuil et l'absence, interprété à Cannes en hommage au cinéaste David Lynch.

Dans "C'est à qui le tour", sur une musique de DJ Lewis, Mylène Farmer entonne un refrain cryptique : "C'est à qui le tour / Refuser le sombre / Servile et je croule / Quel triste adage".

Au moins trois autres titres sont taillés pour les charts. "Des LOLs et des quoi" traite de l'appauvrissement du langage avec son refrain entêtant : "Des Lols et des quoi / Du n'importe quoi / La langue au plus bas / Et Ronsard est las".

Dans "Sans amarre", sur lequel a travaillé DJ Snake, la chanteuse fait un clin d'oeil à l'iconique "Libertine" de 1986: "Je Je Je suis étrange / Je Je Je suis mélange / Je fais le saut de l'ange..."

Co-signé musicalement par DJ Lewis, le titre "On a toujours le choix" promeut le libre arbitre.

"Avec ce nouvel album, on danse, on rit et on pleure comme toujours avec Mylène ! Elle a une capacité extraordinaire à se renouveler sans cesse avec les pointures du moment", s'enthousiasme Thierry, technico-commercial de 32 ans, à l'issue de l'avant-première parisienne.

Praticien médical de 46 ans et "fan de la première heure", Hervé dit à l'AFP "avoir retrouvé la Mylène qu'(il) aime, celle des années +Innamoramento+, avec de la modernité, des codes vintage et ses thèmes de prédilection sur la foi, les ténèbres, l'amour..."

Pour l'instant, "un retour sur scène n'est pas du tout d'actualité", indique un proche de la chanteuse. "C'est elle qui décidera".