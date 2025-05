Avec Antoine Kombouaré, la valse ne fait que commencer

Ce n’est pas vraiment une surprise, mais le FC Nantes s’apprête à se séparer d’Antoine Kombouaré à l’issue d’une nouvelle saison de galères. Alors que Will Still a déjà annoncé son départ de Lens, le jeu des chaises musicales sur les bancs de Ligue 1 ne fait vraisemblablement que commencer.

« Je ne serai pas l’entraîneur du RC Lens la saison prochaine. La raison principale, qui me pousse à prendre cette décision, c’est le fait que j’ai besoin de rentrer chez moi. Tout le monde est bien conscient de ce qui s’est passé dans ma vie. » La dernière journée de Ligue 1 à peine achevée, le premier domino à tomber en aura surpris plus d’un, jusque dans son propre club. Si le choix de Will Still de quitter Lens se justifie par des raisons personnelles et non la volonté du club nordiste, les Sang et Or ne seront pas les seuls à devoir se trouver un nouveau tacticien en vue de la saison prochaine. À peine trois jours plus tard, L’Équipe affirme tout haut ce que beaucoup imaginaient tout bas : Nantes rejoint la valse en se séparant d’Antoine Kombouaré. En attendant les autres ?

Vogue la galère nantaise

Huit petites victoires, une treizième place finale et un maintien officiellement validé lors de l’ultime journée : s’il s’agit de son meilleur classement des trois dernières saisons, le FC Nantes a indéniablement vécu une énième année en eaux troubles. Depuis la neuvième place acquise en 2022, en parallèle d’une Coupe de France remportée contre Nice dans le sillage de joueurs comme Randal Kolo Muani ou Ludovic Blas, plus rien ne va à la Jonelière. « On arrivait à se faire tellement peur que des fois tu peux te voir en Ligue 2 » , reconnaissait même Kombouaré dans la foulée du succès du soulagement, samedi soir face à Montpellier.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com