Avec Antoine de Saint-Affrique, Danone sort la tête de l'eau

« L'année 2022 a été marquée par un contexte externe difficile et une volatilité sans précédent » : à la tête de Danone depuis le 15 septembre 2021, Antoine de Saint-Affrique présentait ce mardi 22 février ses premiers résultats annuels complets.

Le champion français de l'agroalimentaire (Gallia, Activia, Danette, Alpro, Evian etc.) affiche un chiffre d'affaires net de 27,6 milliards d'euros en 2022 en progression de 7,8 % par rapport à l'année dernière (en données comparables). Le niveau des ventes a été porté par l'effet prix (+ 8,7 %).

Antoine de Saint-Affrique, le pacificateur de DanoneLe résultat opérationnel courant s'est établi à 3,4 milliards en ligne avec celui de 2021. Quant à la marge opérationnelle courante, une donnée très observée par les investisseurs, elle s'élève à 12,2 % (contre 13,7 % l'année précédente). Ce recul s'explique principalement par l'impact fortement négatif de l'inflation du coût des intrants. À l'inverse, les premiers effets positifs générés par le plan Local First, permettant des économies, se sont fait ressentir. Ce projet lancé par le prédécesseur de Saint-Affrique, Emmanuel Faber, prévoyait initialement des économies à hauteur de 1 milliard par an, d'en réinvestir un tiers, et le reste devait « renforcer les marges ». Mais Saint-Affrique a revu la copie, et placé la rentabilité au second plan ; un maximum des économies dégagé doit désormais

