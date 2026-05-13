 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Avant le sommet Trump-XI, la Chine avertit sur les ventes d'armes US à Taïwan
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 06:23

La Chine a réitéré mercredi sa ferme opposition aux ventes américaines d'armes à Taïwan, exhortant Washington à respecter ses engagements, en amont de l'arrivée du président américain Donald Trump à Pékin pour un sommet avec son homologue chinois Xi Jinping.

La question de Taïwan, que la Chine considère comme une province renégate, est aux yeux de Pékin l'un des principaux points de contentieux dans les relations sino-américaines.

Il est vraisemblable que les ventes d'armes à Taïwan figurent parmi les thèmes abordés lors du sommet de deux jours entre Donald Trump et Xi Jinping, alors que l'administration américaine a annoncé en décembre dernier une vente d'armes sans précédent de 11 milliards de dollars à l'île démocratique.

Aux termes de la loi américaine, Washington est contraint de fournir à Taipei les moyens de se défendre, en dépit de l'absence de relations diplomatiques formelles.

Une porte-parole du Bureau chinois des affaires taïwanaises a déclaré que Taïwan était une question interne et une préoccupation pour la population chinoise.

"Nous nous opposons fermement à ce que les Etats-Unis tissent de quelconques liens militaires avec la région chinoise de Taïwan, et nous nous opposons fermement à la vente par les Etats-Unis d'armes à la région chinoise de Taïwan", a dit Zhang Han. "Cette position est cohérente et sans équivoque".

Elle a appelé les Etats-Unis à respecter les engagements pris par des administrations américaines successives, les qualifiant d'"obligations internationales".

Washington n'a officiellement pas de parti pris concernant la souveraineté de Taïwan. Il reconnaît toutefois de longue date, sans l'accepter, la position de Pékin selon laquelle l'île appartient à la Chine.

Zhang Han a déclaré mercredi que Taïwan est une partie de la Chine qui n'a jamais été et ne sera jamais un pays distinct.

"Notre détermination à nous opposer à l'indépendance de Taïwan est aussi solide qu'un rocher (...)", a-t-elle dit, alors que Pékin répète de longue date ne pas exclure de recourir à la force pour ramener l'île dans son giron.

(Joe Cash à Pékin, Ben Blanchard et Yimou Lee à Taipei; version française Jean Terzian)

Donald Trump
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un brouilleur antidrone à côté d'un drapeau ukrainien, dans une entreprise de fabrication de brouilleurs, à Kiev le 7 mai 2026, en Ukraine ( AFP / Tetiana DZHAFAROVA )
    En Ukraine, la bataille de la main-d'oeuvre
    information fournie par AFP 13.05.2026 07:42 

    Au milieu du bruit des machines, Anatoliï Synkov, un ouvrier ukrainien de 55 ans, parle avec bonhommie et peu de mots. A-t-il mis du temps à trouver cet emploi ? "Oh non ! Y a pas mal de travail". Son assurance reflète un problème économique majeur : outre la souffrance, ... Lire la suite

  • Une forêt de pins et d'eucalyptus à Marinha Grande, au Portugal, le 7 mai 2026 ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )
    Après les tempêtes d'hiver, les forêts du Portugal encore plus menacées par les incendies
    information fournie par AFP 13.05.2026 07:38 

    Dans une forêt de pins et d'eucalyptus du centre du Portugal, tronçonneuses et pelleteuses vrombissent sans relâche pour déblayer les chemins obstrués d'arbres arrachés par les tempêtes de l'hiver dernier, avant l'arrivée d'une saison des feux à haut risque. Une ... Lire la suite

  • Trump à Pékin: "Mais où est passé le faucon anti-chinois?"
    Trump à Pékin: "Mais où est passé le faucon anti-chinois?"
    information fournie par France 24 13.05.2026 07:37 

    A la Une de la presse, ce mercredi 13 la rencontre très attendue, demain, à Pékin, entre Xi Jinping et Donald Trump., qui a changé de ton vis-à-vis de Pékin depuis son premier mandat, malgré le contentieux, entre autres, de la guerre en Iran. La guerre au Moyen-Orient ... Lire la suite

  • Une femme marche sous la pluie sur Wall Street à New York
    Wall Street termine en baisse, plombée par l'Iran et l'inflation
    information fournie par Reuters 13.05.2026 06:45 

    par Stephen Culp et Ragini Mathur La Bourse ‌de New York a fini en baisse mardi, les indicateurs macroéconomiques du jour confirmant les craintes d'une résurgence de l'inflation ​et d'une dégradation des perspectives en l'absence d'avancées dans les négociations ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank