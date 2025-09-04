Aux Etats-Unis, des scientifiques se battent pour sauver un important site web sur le climat

Une pancarte "le savoir est un pouvoir, pas du gâchis", lors d'une manifestation contre les attaques envers la science, à New York, le 7 mars 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Face au risque de voir le fruit de leur travail disparaître ou pire, être instrumentalisé par l'administration Trump pour promouvoir des idées climatosceptiques, un groupe de scientifiques et de vulgarisateurs américains se mobilise pour sauver un important site gouvernemental.

"Malgré le gouvernement que nous avons élu, une majorité d'Américains croit dans la réalité du changement climatique", remarque Rebecca Lindsey, ancienne fonctionnaire fédérale et ex-responsable du site climate.gov, une plateforme américaine d'information sur le réchauffement climatique.

Limogée en début d'année avec la quasi-totalité de son équipe par l'administration Trump, elle coordonne désormais les efforts pour éviter que les précieuses données et ressources sur le climat hébergées par le site ne partent en poussière: "Il faut qu'on s'assure que tout ça reste en ligne".

Cette initiative, baptisée "climate.us", regroupe d'anciens collaborateurs du site -météorologues, médiateurs scientifiques et développeurs internet- appuyés par des scientifiques gouvernementaux opérant en sous-main par peur de représailles.

Si le nom de domaine n'offre aujourd'hui qu'une simple page d'accueil, l'ambition est d'assurer la relève de la plateforme gouvernementale qui semble avoir été enterrée par l'administration de Donald Trump.

- "Demande du public" -

Créé au début des années 2010, climate.gov, dont la page d'accueil n'est désormais plus accessible, offrait au grand public des visualisations et textes explicatifs sur les effets et causes du changement climatique, "sans utiliser le langage scientifique classique", explique Mme Lindsey.

Des graphiques illustrant la montée des eaux, le réchauffement des océans ou encore les émissions de gaz à effet de serre étaient ainsi proposés tout comme des ressources éducatives sur le sujet.

En 2024, le site "recevait plus d'un million de visites chaque mois", ajoute la scientifique, insistant: "Il y avait un besoin, une demande du public pour ce type de contenus".

Si ces ressources restent en ligne, bien que difficiles d'accès, certaines références ont été supprimées, notamment au fait que le changement climatique affecte de manière disproportionnée les populations vulnérables.

Et cette plateforme pourrait être à terme utilisée par la nouvelle administration "pour diffuser de fausses informations sur le climat", craint Mme Lindsey.

Depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, les Etats-Unis ont amorcé une marche arrière toute en matière de climat et de protection de l'environnement.

Dans ce contexte, des bases de données et mentions au changement climatique ont été retirées des sites fédéraux, et les tentatives de remise en question du consensus scientifique sur le sujet se multiplient.

Avec climate.us, Rebecca Lindsey et ses collègues disent vouloir contrer à leur échelle cette offensive contre la science, en proposant a minima une sauvegarde des ressources scientifiques sur le climat jadis disponible sur leur site.

Et pour pouvoir sauvegarder d'autres contenus menacés et poursuivre leur travail de vulgarisation et de sensibilisation, le groupe a lancé une cagnotte, récoltant près de 50.000 dollars en quelques jours.

Si leur objectif de 500.000 dollars reste encore loin, les soutiens fusent, selon Mme Lindsey: "Des scientifiques nous ont écrit pour nous dire: +Je pourrais faire partie de votre comité scientifique. Si vous avez besoin de quelqu'un, nous sommes volontaires+".