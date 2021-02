Auvergne-Rhône-Alpes : le sondage qui arrange les écologistes

Les sondages se suivent... mais ne se ressemblent pas. Alors que les enquêtes d'opinion réalisées depuis la rentrée de septembre accordent à Laurent Wauquiez, l'hyperactif président (LR) sortant d'Auvergne-Rhône-Alpes, une longueur d'avance sur ses challengeurs (RN, LREM, écologistes et PS), en voilà une qui semble rebattre les cartes.

Et loin devant le RN, le PS et LREM.

Wauquiez, la montagne pour la gagne ? Un virage surprise dans la campagne des régionales à moins de quatre mois du scrutin ? « On est à trois points d'un président sortant malgré tout l'argent qu'il met dans sa communication personnelle », se félicite, auprès du Point la candidate écologiste Fabienne Grébert. « L'écologie est bien le véritable challengeur de Laurent Wauquiez ! »

« Potentiel de vote »

Ce sondage, commandé par Europe Écologie-Les Verts et largement diffusé, semble en réalité avoir une tout autre utilité que celle de prendre le véritable pouls de l'électorat. Réalisé sans tester les véritables « intentions de vote » habituelles, ni même les candidats en présence, il s'attache surtout au « potentiel de vote » de chacune des forces politiques en présence. Et place de cette façon celui des écologistes très haut, à 45 %, juste derrière Laurent Wauquiez qui domine, lui, à 48 % et loin devant le PS, placé à 36 %.

Utilité de la démarche ? « Ce sondage permet d'éclairer le vote des

