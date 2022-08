Auvergne-Rhône-Alpes : l'ARS appelle 56.000 jeunes à se faire vacciner contre la méningite

Malgré la mort d'un jeune parmi ces cas, "à ce jour, nous n'avons pas d'indication particulière que ce variant serait plus dangereux ou plus contaminant", selon l'ARS.

( AFP / PHILIPPE DESMAZES )

Quelques 56.000 jeunes de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont appelés par l'Agence régionale de santé (ARS)à se faire vacciner contre la méningite. Douze cas d'infection invasive à méningocoque B avec un nouveau variant ont été recensés depuis près d'un an, a indiqué vendredi 12 août l'établissement. Un malade est décédé.

"La méningite est une maladie grave, qui peut provoquer des séquelles définitives et même des décès ", a expliqué la Dr Anne-Sophie Ronnaux-Baron, responsable du pôle régional de veille sanitaire à l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. "Nous avons donc envoyé 56.000 courriers aux assurés âgés de 16 à 24 ans -population la plus fréquemment concernée par le variant- et aux parents des bébés de 0-2 ans, dans le cadre d'une campagne de vaccination massive", a déclaré Anne-Sophie Ronnaux-Baron, confirmant une information de médias locaux.

Pas plus dangereux, a priori

Fin juillet, deux personnes infectées ont été recensées, portant à douze le nombre de cas détectés sur quatre départements : Savoie (Chambéry et ses alentours), Ain, Rhône et Isère.

Malgré la mort d'un jeune parmi ces cas, "à ce jour, nous n'avons pas d'indication particulière que ce variant serait plus dangereux ou plus contaminant", a affirmé la docteure.

La bactérie du méningocoque B se transmet par contact prolongé avec un porteur sain du germe . Elle se transmet par la toux et les postillons. L'infection provoque de la fièvre, des maux de tête accompagnés de vomissements, une raideur de la nuque et des taches rouges ou violacées (purpura) peuvent apparaître.

La vaccination à la méningite est inscrite dans le calendrier vaccinal 2022 depuis avril et le nombre de décès liés à l'infection par méningocoque sur le nombre de cas de méningite global est d'environ 10%, selon l'ARS.