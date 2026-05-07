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Autriche-Tirs devant un restaurant de Linz, trois morts-presse
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 14:31

Trois personnes ont été tuées dans une fusillade devant un restaurant de Linz, dans le nord-ouest de l'Autriche, rapporte jeudi la Kronen Zeitung, premier quotidien national.

(Version française Sophie Louet)

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