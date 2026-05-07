Autriche-Tirs devant un restaurant de Linz, au moins trois morts-police

(Actualisé avec police)

Au moins trois personnes ont été tuées jeudi dans une fusillade devant un restaurant de Linz, dans le nord-ouest de l'Autriche, déclare la police, confirmant une information de la Kronen Zeitung, premier quotidien national.

Une arme a été retrouvée, précise la police, sans plus de détails à ce stade.

(Version française Sophie Louet)