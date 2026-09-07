Autriche-Rentrée scolaire avec une interdiction du port du voile pour les moins de 14 ans

L'interdiction du port du voile à l'école en Autriche pour les jeunes filles de moins de 14 ans, adoptée par le Parlement l'an dernier, passe ce lundi son premier véritable test à l'occasion de la rentrée scolaire à Vienne et dans d'autres Länder.

Plusieurs groupes, dont la principale organisation musulmane du pays, voient dans cette mesure une forme de discrimination, tandis que des recours judiciaires sont envisagés.

La coalition au pouvoir en Autriche, composée de trois partis centristes, a proposé cette interdiction dans les écoles, disant vouloir protéger la liberté des jeunes filles. La loi a été adoptée au Parlement en décembre avec le soutien du Parti de la liberté (FPÖ), une formation d'extrême droite. Seuls les Verts s'y sont opposés.

La Communauté religieuse islamique d'Autriche (IGGO), groupe représentant officiellement les musulmans d'Autriche, a déclaré que cette mesure constituait une atteinte aux droits fondamentaux. Elle a promis de saisir la Cour constitutionnelle, qui avait rejeté en juillet une première requête au motif que la loi n'était pas encore entrée en vigueur.

Cette Cour avait statué en 2020 que l'interdiction du port du voile à l'école pour les enfants de moins de 10 ans était illégale car elle constituait une discrimination à l'égard des musulmans et que l'État avait le devoir de respecter la neutralité religieuse. S'écarter de ce principe nécessite une justification particulière, avait-elle également estimé.

Interrogé par la chaîne nationale ORF sur une possible invalidation par la Cour de la loi concernant les adolescentes de moins de 14 ans, le ministre de l'Education, Christoph Wiederkehr, a répondu : "On ne peut jamais en être tout à fait certain."

"Au sein du gouvernement, nous avons mené des consultations très approfondies et, au ministère de l'Education, nous nous sommes efforcés de rédiger une loi conforme à la Constitution", a déclaré Christoph Wiederkehr lors de l'interview diffusée lundi.

Des organisations d'élèves de gauche ont appelé à manifester alors que la rentrée scolaire a démarré lundi dans trois des neuf Länder autrichiens – Vienne, le Land voisin de Basse-Autriche et le Burgenland, tous situés à l'est. Dans les autres régions autrichiennes, la rentrée est prévue la semaine prochaine.

La loi sur le voile prévoit que les établissements scolaires doivent mener des entretiens avec les élèves qui enfreignent le texte et ils sont susceptibles de recevoir une amende comprise entre 150 et 800 euros.

(Reportage Francois Murphy; version française Claude Chendjou, édité par Zhifan Liu)