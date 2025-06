Autonomie industrielle : la souveraineté des paiements en France est un "impératif stratégique" face à Visa, Mastercard et les autres

Le Comité national des moyens de paiement souhaite que les banques intègrent le système de paiement français CB dans leurs cartes bancaires, et plus seulement Visa ou Mastercard.

( AFP / DAMIEN MEYER )

L'industrie des paiements est un "maillon essentiel de notre (...) autonomie industrielle", et il est nécessaire de mettre en avant les alternatives françaises face à la concurrence des géants américains comme Visa ou Mastercard, a estimé lundi 2 juin le Comité national des moyens de paiement (CNMP), présidé par la Banque de France.

Pour cette instance paritaire dans laquelle siègent les principaux acteurs du paiement, publics et privés, "l'objectif de souveraineté dans les paiements devient plus que jamais un impératif stratégique" . L'industrie des paiements est décrite comme un "maillon essentiel de notre résilience économique, de notre autonomie industrielle et, in fine, de notre sécurité nationale".

Les géants mondiaux -Visa, Mastercard mais aussi Paypal ou Apple Pay- sont américains et cherchent à développer leur activité en France.

Le Comité appelle d'ailleurs les banques, c'est-à-dire certains de ses propres membres, à intégrer le système de paiement français CB dans leurs cartes bancaires . Ne jouant pas complètement ce jeu, le groupe BPCE (Banques populaires et Caisses d'épargne) mais aussi la Société Générale, via sa filiale de banque en ligne BoursoBank, peuvent se sentir visés.

La résilience de l'argent liquide

Le CNMP met aussi en avant l'importance de l'argent liquide , moyen de paiement le plus résilient comme l'illustrent le passage du cyclone Chido à Mayotte fin 2024 et la panne électrique géante en Espagne en avril.

Le nombre de distributeurs de billets est cependant en forte baisse : il a baissé de plus de 16% entre fin 2018 et fin 2023, pour tomber à 44.123, selon la Banque de France. Et le ministre de la Justice Gérald Darmanin a évoqué il y a une dizaine de jours l'idée d'une suppression de l'argent liquide pour lutter contre le narcotrafic.

Aucun commerçant n'est en droit de refuser un paiement en espèces, a par ailleurs rappelé le CNMP dans son communiqué.

Le Comité a également mis en avant le lancement l'an dernier de la solution de paiement Wero, dont les ambitions européennes sont aujourd'hui contrariées, et s'est montré plus réservé sur le projet d'euro numérique.

La version dématérialisée des pièces et des billets est en effet une pomme de discorde au sein du CNMP : porté par la Banque de France, il est copieusement étrillé par les banques, comme récemment par le président du Crédit Mutuel Daniel Baal.