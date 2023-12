Automobile, santé, habitation : pourquoi les frais d’assurance vont augmenter

Parmi les dépenses inévitables, il y a les frais d'assurance, que ce soit pour l'automobile, l'habitation ou encore la complémentaire santé. Pour chacune des trois, il faut s'attendre à une augmentation en 2024, selon le comparateur de prix Assurland.



Dans le cas de l'assurance automobile, les tarifs devraient augmenter de 3,5 % en moyenne. Une hausse qui se justifierait par un coût plus important pour réparer les véhicules, ces derniers étant toujours plus sophistiqués. Entre les mois de juin 2022 et 2023, ce coût de réparation aurait grimpé de 8,42 %, selon L'Argus de l'assurance.

Pour ce qui est des tarifs d'assurance habitation, ils devraient augmenter de 5 à 6 %. Cette hausse s'explique par les dommages causés par les tempêtes et les inondations ces derniers mois. Comme Ciaran et Domingos, qui ont balayé l'ouest et le nord de la France début novembre. Rien qu'à elles deux, le montant des dommages est estimé, par France Assureurs, à 1,3 milliard d'euros, dont une partie est prise en charge par les assureurs.

Comment faire le tri dans ses contrats d'assuranceÀcela il faut ajouter une hausse possible de la surprime catastrophe naturelle. Elle couvre les inondations, tremblements de terre, sécheresses, glissements de terrain, etc., tandis que l'assurance habitation basique ne concerne, le plus souvent, que les dégâts causés par les tempêtes.

Le taux de cette surprime, fixé par le gouvernement, est