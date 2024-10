Automobile: Novares va fermer son usine de 122 salariés en Alsace

( AFP / ERIC PIERMONT )

L'équipementier automobile français Novares va fermer son site d'Ostwald, près de Strasbourg (Bas-Rhin), entraînant la perte de ses 122 emplois, a-t-on appris lundi de source syndicale.

Deux réunions du Comité social et économique (CSE) central puis local programmées les 8 et 9 octobre prochains doivent enclencher le processus de fermeture et fixer son calendrier, suite à l'annonce de ce projet lors de CSE réunis la semaine dernière, ont indiqué les représentants de l'intersyndicale CGT-FO-CFTC.

Ceux-ci ont appelé à une manifestation mardi pour exiger le maintien du site qui fabrique des pièces en plastique pour l'habillage de l'intérieur des véhicules.

Si la décision intervient dans un contexte de difficultés du marché automobile, les syndicats estiment que l'usine alsacienne a été "mise à l'écart" par leur groupe.

"Nous sommes mis à l'écart depuis 2018 pour décrocher de nouveaux marchés", a ainsi assuré Isabelle Weber, déléguée CFTC. Cette situation entraîne "l'arrivée progressive en fin de vie des contrats", a-t-elle poursuivi.

Le "dernier espoir", selon l'intersyndicale, résidait dans de possibles commandes du constructeur britannique Ineos, mais celles-ci n'ont pas été obtenues, a-t-elle relaté.

L'usine, qui fournit principalement Stellantis, emploie 122 salariés, "dont la moyenne d'âge dépasse 50 ans", a relevé Mme Weber.

Le site d'Ostwald est "encore une fois victime de toutes ces pratiques irrespectueuses de nos dirigeants vis-à-vis de leurs salariés, de ces politiques de délocalisation et de profits alors que nous avons les moyens techniques et les compétences humaines pour des productions de qualité", avait écrit l'intersyndicale dans un communiqué le 17 septembre.

Novares, qui produit des composants et des ensembles plastiques pour l'automobile, compte 37 usines réparties dans 22 pays pour un chiffre d'affaires d'1,2 milliard d'euros en 2023, selon son site Internet.

Sa direction n'a pas pu être jointe.