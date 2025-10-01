information fournie par Boursorama avec AFP • 01/10/2025 à 15:09

Automobile: l'équipementier ZF va supprimer 7.600 emplois dans sa division de transmission

( AFP / THOMAS KIENZLE )

L'équipementier automobile allemand ZF a annoncé mercredi la suppression de 7.600 emplois dans sa division en crise de systèmes de transmission pour tous types de motorisations, un nouveau signal des tensions persistantes dans le secteur.

Cette coupe représente un quart des effectifs de la division baptisée "E", principale source de revenus.

L'objectif est de réaliser plus d'un demi-milliard d'euros d'économies d'ici 2027.

Il s'agit de "réduire les coûts" et d'augmenter "considérablement" la compétitivité du groupe, qui souffre de surcapacités face à une demande atone, a déclaré Mathias Miedreich, dont c'était le premier jour en tant que président du directoire de ZF, lors d'une conférence de presse.

ZF mise sur des départs volontaires, la fluctuation naturelle et des mesures de reconversion afin d'éviter des licenciements secs.

Le plan a reçu l'aval des représentants des salariés.

Le groupe de Friedrichshafen (sud) compte également sur un gel partiel des augmentations salariales et sur une réduction temporaire du temps de travail d'environ 7% dans plusieurs sites allemands.

Cette réduction d'effectifs s'inscrit dans un plan plus vaste, dévoilé à l'été 2024, visant à supprimer jusqu'à 14.000 postes d'ici 2028.

Ni la direction ni le comité d'entreprise n'ont pu dire mercredi s'il fallait s'attendre à des réductions de postes supplémentaires d'ici 2030.

"Nous ne savons pas si des emplois supplémentaires seront supprimés", a déclaré Gunnar Flotow, porte-parole du comité d'entreprise, à l'AFP.

Les constructeurs et fournisseurs automobiles allemands subissent à la fois la baisse de la demande mondiale, l'augmentation des coûts, la concurrence chinoise et plus récemment la hausse des droits de douane américains.

La semaine dernière, le premier équipementier automobile mondial Bosch a annoncé la suppression de 13.000 postes supplémentaires d'ici 2030 en Allemagne, où ses capacités sont sous-exploitées par rapport à la concurrence chinoise.

Des mesures d'économies ont déjà été prises chez d'autres équipementiers, Continental et Schaeffler. Les constructeurs automobiles comme Volkswagen réduisent eux aussi la voilure côté effectifs.

Depuis 2019, ce sont près de 250.000 emplois industriels qui ont disparu en Allemagne, surtout dans l'automobile, a relevé le cabinet EY.

ZF, un groupe non coté qui appartient à 94% à un fonds exploité par la ville de Friedrichshafen, a également annoncé sa décision de conserver sa division "E", abandonnant les projets antérieurs d'une scission partielle en l'adossant à un potentiel partenaire.

Mais il veut la recentrer sur des produits les plus porteurs, tels que les systèmes de gestion thermique ou les nouvelles transmissions hybrides.