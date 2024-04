Autisme : la colère des parents de Gaëtan, victime, selon eux, de maltraitance

« Ils me l'ont détruit petit à petit. » Lorsqu'elle se remémore les six années, entre 2016 et 2022, que son fils Gaëtan, 27 ans aujourd'hui, a passé au sein de son foyer d'accueil spécialisé, les yeux de Christelle se mouillent : « Il a vécu l'enfer, notre petit bonhomme. »

Le 3 juin 2022, à 5 heures du matin, les parents sont réveillés par un appel du foyer qui héberge leur fils. « On nous annonce que Gaëtan, qui est notamment atteint de troubles du spectre autistique, est à l'hôpital mais que tout va bien. »

Gaston, le père, a encore beaucoup de mal à évoquer ce moment où il a retrouvé son fils. « Je perds souvent mes moyens quand j'en parle. Mon gamin était en train de crever. Je l'ai vu partir. » Et le père de décrire le visage déformé de son fils, à cause des convulsions.

Gaëtan est dans le coma. La raison ? Probablement une surdose médicamenteuse au Minirin, comme le mentionne le dossier médical. Les médecins constatent également que son épaule est touchée. Cela occasionnera une impressionnante suture et laissera au jeune homme des séquelles à vie. Le coma durera plus d'une semaine. Gaëtan restera en réanimation pendant un mois.

Pourtant, lorsqu'en 2016 il a fallu trouver un établissement pour accueillir Gaëtan, alors à peine majeur, la famille a cru à sa « bonne étoile ».