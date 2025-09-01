Australie-Une voiture a percuté le consulat russe à Sydney-télévision

Une voiture a percuté lundi le consulat de la Russie en banlieue Sydney, a rapporté la chaîne de télévision australienne Sky News.

Des images montrent un véhicule, dont l'une des vitres est brisé, abandonné près d'un mât sur lequel est hissé un drapeau russe.

Un porte-parole de la police a déclaré qu'une personne a été arrêtée en lien avec cet incident.

(Rédigé par Alasdair Pal; version française Jean Terzian)