Australie-Un automobiliste arrêté après avoir percuté le portail du consulat russe à Sydney

(Actualisé tout du long avec précisions)

Un homme a été arrêté lundi après que son véhicule a percuté le portail du consulat de la Russie en périphérie de Sydney, ont rapporté la police et des médias australiens.

Des images de la chaîne de télévision Sky News montrent un véhicule, dont l'une des vitres est brisé, abandonné dans le périmètre du consulat de Russie, près d'un mât sur lequel est hissé un drapeau russe.

La police de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud a déclaré que des officiers ont été dépêchés sur les lieux peu après 08h00 (dimanche 22h00 GMT) après qu'un véhicule non-autorisé a été signalé dans une allée menant au consulat russe.

Quand les officiers ont voulu s'adresser au chauffeur du véhicule, ce dernier est allé percuter le portail de la propriété, a ajouté la police dans un communiqué.

Un officier a été blessé à la main, a-t-elle dit, précisant également que l'homme arrêté était âgé de 39 ans.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès du consulat de Russie.

(Praveen Menon et Alasdair Pal; version française Jean Terzian)