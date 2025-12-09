Australie: Reddit respectera l'interdiction des réseaux sociaux imposée aux moins de 16 ans

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Le forum de discussion en ligne Reddit a condamné mardi l'interdiction imminente des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans en Australie, la qualifiant "d'erronée sur le plan juridique", mais a déclaré qu'il se conformerait à cette mesure pionnière.

"En limitant l'éligibilité des comptes et en imposant des tests d'identité pour l'utilisation d'internet, cette loi porte atteinte au droit de chacun à la liberté d'expression et à la vie privée, ainsi qu'aux protections spécifiques aux comptes", a déclaré la société américaine dans un communiqué.

A partir du 10 décembre des plateformes comme TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook ou encore Twitch seront interdites aux moins de 16 ans en Australie, une première. Les plateformes risquent jusqu'à 32 millions de dollars d'amende en cas de manquement.

Le forum Reddit figure également sur la liste de Canberra.

"Bien que nous ne soyons pas d'accord avec la portée, l'efficacité et les implications de cette loi en matière de confidentialité, à compter du 10 décembre, nous apporterons certaines modifications conformément à ces exigences", a ajouté l'entreprise.

"Nous estimons également que l'application de cette loi à Reddit, un forum où sont utilisés des pseudonymes, basé sur du texte et utilisé principalement par des adultes, est arbitraire, erronée sur le plan juridique et va bien au-delà de l'intention initiale du Parlement australien, d'autant plus que d'autres plateformes (...) en sont exemptées", a encore exprimé Reddit.

L'entreprise a indiqué ne pas vouloir commenter les informations de médias locaux selon lesquelles elle envisageait de contester en justice ces restrictions.

Reddit a déclaré qu'il utiliserait un "modèle de prédiction de l'âge" et que tous les comptes des utilisateurs ainsi attribués à des de moins de 16 ans seraient suspendus.

Il a également déclaré qu'il déploierait des fonctionnalités de sécurité améliorées à travers le monde pour tous les utilisateurs de moins de 18 ans.